Casarano, cagnetta uccisa e abbandonata in campagna

Casarano - Uccisa con un colpo d'arma da fuoco al collo ed abbandonata in campagna. È la sorte toccata ad una povera cagnetta ritrovata alle 12.30 di oggi in una zona di campagna al confine tra Casarano-Ugento-Melissano.

Lo denuncia l'associazione «Spirito randagio» che si è recata sul posto insieme ai carabinieri, a un veterinario e alla polizia locale, che ha provveduto a smaltire la carcassa.

«Purtroppo l'estate si rivela una stagione calda sotto tutti i punti di vista - dice un volontario dell'associazione, Matteo Cazzato - perchè è la stagione degli abbandoni e delle rinunce di proprietà (abbandoni edulcorati). Non sappiamo la motivazione di tale orribile atto, ma quest'ennesimo episodio di violenza ci porta a considerare che amministrazioni, asl, guardie zoofile e associazioni ancora molto hanno da fare nel far rispettare le leggi e soprattutto infondere nella popolazione una sensibilizzazione e un senso di rispetto per i nostri amici animali e per l'ambiente».

L'associazione presenterà denuncia ai carabinieri di Casarano affinchè si cerchi di risalire al responsabile del gesto.