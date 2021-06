Galatone, nuovi cumuli di rifiuti in campagna

Galatone - Dieci giorni fa un incendio bruciò i sacchi di rifiuti raccolti dai volontari e in attesa di essere smaltiti. Da una settimana un nuovo cumulo di pattume, materassi, indumenti e altri ingombranti, fa bella mostra a poche centinaia di metri dai resti del rogo, sulla via Galatone Copertino.

La denuncia è dell'associazione Verdi ambienti e società di Lecce, diretta da Maria Teresa Corsi, che ha già scritto alla polizia locale chiedendo la rimozione dei rifiuti.

« Dal Comune erano arrivate rassicurazioni circa la presenza di fototrappole e droni per debellare il fenomeno - dice la Corsi - e abbiamo aspettato un po' prima della segnalazione, sperando che questi mezzi avessero già individuato i rifiuti e si fosse predisposta la rimozione. Nulla di ciò. Speriamo che anche in questo caso il fuoco non sia più celere».