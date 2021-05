Matino, scontro fra due auto: muore 87enne, un 22enne illeso

Un uomo di 87 anni, Donato Coppola, è morto in un incidente stradale avvenuto a Matino ieri sera. L'anziano, che era a bordo della sua Fiat Punto, si è scontrato con una Bmw condotta da un giovane di 22 anni, anche lui del posto. L’incidente è avvenuto ad un incrocio in via Roma. Le condizioni dell’anziano sono apparse subito gravi. Condotto dal 118 all’ospedale di Gallipoli, è deceduto poco dopo. Illeso invece il 22enne, Sul posto per i rilievi i carabinieri.