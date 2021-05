Capo di Leuca, scontro tra auto e moto: muore tra le fiamme motociclista 48enne

LECCE - Incidente mortale questa sera nel Capo di Leuca (Lecce), sulla litoranea che collega le marine di San Gregorio e Torre Vado. Un motociclista di 48 anni, Pasquale Rizzo, carrozziere originario di Corsano, è morto in seguito allo scontro tra la sua Ducati 749 e un’auto che si immetteva sulla litoranea dal parcheggio dove era in sosta. Nell’impatto la moto ha preso fuoco. Per il centauro non c'è stato nulla da fare, vani i soccorsi del 118. Sul posto per i rilievi i carabinieri.