Lizzanello, 19enne cade da cavallo: in ospedale in codice rosso

Paura durante la gara ippica: una ragazza di appena 19 anni scivola da cavallo e resta gravemente ferita.

È accaduto nella tarda mattinata di ieri alla periferia di Lizzanello, in Contrada Li Mori. Una ragazzina residente nel Brindisino, iscritta al concorso di equitazione, stava eseguendo il salto dell’ostacolo quando, per una fatalità, ha perso l’equilibrio e si è schiantata al suolo. Qualcosa è andato storto e la 19enne è precipitata a terra con un balzo, davanti agli occhi del pubblico e degli altri partecipanti. Immediate le medicazioni prestate dal personale sanitario di un’associazione di pronto soccorso che stava presidiando la gara. Viste le lesioni al capo e lo stato di incoscienza, per la giovane sportiva è partita la corsa in direzione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce in codice rosso. Giunta presso il presidio, è stata subito sottoposta a tutti gli accertamenti clinici, compreso quello della Tac, per accertare l’entità delle lesioni e le eventuali complicazioni agli organi interni. I medici del nosocomio le hanno riscontrato un importante trauma cranico che dovrà essere costantemente monitorato. Le condizioni generali della 19enne, considerati i parametri, non sembrerebbero tuttavia al momento preoccupanti. Nella violenta caduta ha riportato anche ferite ed escoriazioni in altri punti del corpo, che destano tuttavia minore apprensione. La giovane ferita è stata ricoverata per essere tenuta sotto osservazione nel corso delle prossime ore. Quanto meno, sarebbe fuori pericolo di vita.

Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri della stazione locale per successivi, eventuali approfondimenti sull’episodio. La competizione è stata intanto sospesa dai giudici di gara.