S. Cesarea Terme, immobile abusivo in zona con vincolo paesaggistico: denunciato

LECCE - Costruisce un immobile abusivo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico: denunciato il proprietario 93enne. Accade a Santa Cesarea terme, il personale della stazione carabinieri forestale di Maglie ha denunciato un 93enne in qualità di proprietario per la realizzazione abusiva di un immobile in muratura e blocchi di tufo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. L'immobile è stato sottoposto a sequestro preventivo.