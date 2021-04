Calcio, il Lecce cerca la carica con le gigantografie di Pelè negli spogliatoi

LECCE - Il Lecce prova a rialzarsi con l'aiuto di Pelè. E’ l’iniziativa messa in campo dal presidente del sodalizio giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, per spronare e caricare la squadra all’indomani del ko casalingo contro la Spal. Il massimo dirigente ha infatti fatto collocare all’interno degli spogliatoi due gigantografie di uno dei più grandi calciatori di ogni tempo, su cui campeggia la storica frase di O' Rey: «Il successo non è quante volte vinci, ma come giochi la settimana dopo aver perso». Una vera e propria iniezione di fiducia per capitan Mancosu in questa volata per la promozione in serie A.