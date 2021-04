Abusi edilizi scoperti in Salento: 2 denunce

LECCE - Abusi edilizi nel salento, con due denunce da parte dei carabinieri forestali: una è scattata a Sannicola, l’altra a Squinzano. Nel primo episodio è finito nei guai un 68enne del luogo, che aveva eseguito interventi edili - in assenza di autorizzazioni - in una zona vincolata, indicata come superficie per prati e pascoli. A Squinzano, invece, denunciato un 59enne: ha realizzato delle opere edili senza permesso, su un terreno di proprietà. Si è proceduto al sequestro dei fabbricati.