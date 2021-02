Patù, 28 migranti curdi sbarcano sulla costa: 2 feriti in ospedale

Primo sbarco di migranti nel Salento per il 2021: 28 persone, tutti uomini, iracheni e iraniani, sono sbarcati questa notte sulle coste, a Patù, e sono stati rintracciati dai carabinieri mentre vagavano tra Torre Vado e San Gregorio. Immediatamente sono arrivati i militari della Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Polizia, e la Croce Rossa per i soccorsi. Infatti due migranti sono stati ricoverati in ospedale per traumi riportati durante il viaggio. Gli altri si trovano nel centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto per l'identificazione e il tampone. Nessuna informazione al momento per quanto riguarda gli scafisti.