Femminicidio in Salento, parla il fidanzato di Sonia: «Si è sacrificata per me»

«Sonia aveva paura. Era spaventata dalla possibilità che se lo avesse denunciato le avrebbe fatto del male».

Francesco D., 29 anni, è ancora profondamente scosso da quanto accaduto. «Mi è morta tra le braccia - ripete - si è sacrificata per me. Al suo posto dovevo esserci io. Era me che lui voleva colpire, e Sonia mi ha difeso».

Dove eravate di preciso quando c’è stata l’aggressione?

«Per strada, stavamo andando al supermercato. In quel momento non c’era nessuno»



Ricorda se eravate in atteggiamenti affettuosi? Magari l’assassino ha visto qualche gesto di complicità che gli ha fatto perdere il controllo?

«Non lo so, adesso non me lo ricordo. So solo che lei era accanto a me. Lui improvvisamente ci ha aggredito alle spalle, aveva un coltello. Sonia per difendermi si è messa davanti a me ed è stata colpita. Lui è scappato, io avrei voluto inseguirlo ma lei era a terra, perdeva tanto sangue. Ho gridato aiuto, a quel punto sono arrivate alcune persone che risiedono nella zona, ma purtroppo per Sonia non c’era più niente da fare».

Continua a leggere sull'edizione cartacea o sulla nostra edicola digitale