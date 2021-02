Minervino di Lecce, donna uccisa a coltellate: caccia all'ex compagno

LECCE - Una donna è stata uccisa a coltellate nella frazione di Specchia-Gallone, a Minervino di Lecce. La vittima, di 29 anni, è stata trovata per strada in una pozza di sangue. A nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari giunti dopo pochi minuti.

È caccia intanto all’ex compagno della donna, rientrato in Salento nelle scorse ore. Da quel che si sa la donna aveva iniziato una relazione con un altro uomo da un paio di mesi e aveva chiuso il rapporto con il suo ex compagno. Ora il presunto accoltellatore, fuggito a piedi dal luogo della tragedia, è ricercato dalle forze dell’ordine che potrebbe avere le ore contate.

La vittima si chiamava Sonia di Maggio ed era di Rimini e non di Napoli come si era appreso in un primo momento. Della provincia di Napoli è invece l’uomo sulle cui tracce sono i poliziotti del commissariato di Polizia di Otranto che hanno avviato le indagini per competenza territoriale. Gli accertamenti si starebbero concentrando sull'ex fidanzato della vittima.