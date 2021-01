«Io Posso»: il progetto solidale salentino compie 6 anni e festeggia con una tombolata social

Il 7 febbraio è la data simbolica della nascita di Io Posso, perché proprio in quel giorno del 2015, attorno a Gaetano Fuso (1976 - 2020), ispiratore e fondatore del progetto, scomparso lo scorso 14 novembre dopo sei anni di lotta alla Sclerosi Laterale Amiotrofica, si tenne la prima riunione organizzativa che avrebbe portato all'inaugurazione de «La Terrazza "Tutti al mare"», il fiore all'occhiello del progetto, pochi mesi dopo.

Da allora, ogni 7 febbraio si festeggia soffiando sulle candeline di una torta, esprimendo desideri per il futuro di IO POSSO. Accadrà anche quest'anno ma in maniera speciale. L'associazione salentina 2HE, attuatrice del progetto, ha deciso di creare per l'occasione un momento di condivisione, un evento online con un gioco semplice e giocabile da tutti anche a distanza. È così che è nata l'idea del BinGompleanno: una classica tombola a partecipazione completamente gratuita nella quale sarà Io Posso a far i regali ai vincitori. Si svolgerà durante una diretta in pieno stile "iopossino", fatta di amabili chiacchiere, calore umano, impegno sociale e immancabile ironia, che unirà l'Italia dal nord al sud.

Per avere una cartella del BinGompleanno basterà inviare un messaggio via Whatsapp con il proprio nome al numero 333 266 1415, dal 25 gennaio al 5 febbraio (fino ad esaurimento di quelle disponibili). Si riceverà così gratuitamente un’immagine della cartella con i numeri.

Il 7 febbraio alle ore 18.00 partirà la diretta e dunque il gioco, tutto online: durante la "trasmissione" live sui canali Facebook e YouTube di Io Posso saranno estratti i numeri e chi farà punto (terno, ecc.) potrà chiamare in diretta il 333 266 1415 per verificare la correttezza della cartella e aggiudicarsi il premio.

Un’altra buona occasione per restare uniti anche a distanza e promuovere i progetti di Io Posso, tra cui «La Terrazza "Tutti al mare!”» di San Foca di Melendugno (Le), il primo accesso attrezzato al mare in Italia per persone affette da SLA.

Il progetto IO POSSO, attuato fin dal principio dall’associazione 2HE - CENTER FOR HUMAN HEALTH AND ENVIRONMENT (di cui è presidente Giorgia ROLLO, moglie di Gaetano Fuso), prosegue ormai grazie alla grande rete di sostenitori presenti in tutta Italia e con attività in piedi tutto l’anno a favore dell’inclusione sociale, con particolare attenzione anche al turismo accessibile. «La Terrazza "Tutti al mare!”» rappresenta il progetto simbolo di IO POSSO: in sei anni di attività ha offerto i propri servizi completamente gratuiti a più di settecento ospiti con gravi disabilità motorie, anche immobilizzati e/o dipendenti da macchinari elettrici, provenienti da tutta Italia ed anche Europa ed è ormai un modello replicato in altre regioni italiane.

Da alcuni anni 2HE ha anche iniziato un’attività di supporto alla ricerca scientifica focalizzata alle terapie geniche applicate alla cura della Sclerosi Laterale Amiotrofica ed ha appena concluso il progetto-pilota "Resilienza a domicilio" che ha portato il sostegno psicologico nelle case di dieci famiglie colpite da questa malattia.