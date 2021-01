«Back to school»: a Lecce l'evento in streaming con i ministri Azzolina e Spadafora

Oggi più che mai la scuola vive un momento difficile a causa della pandemia da Covid19, e l’iniziativa del prossimo 23 gennaio 2021, 'Back to School! EDU per l’Agenda 2030', promossa dall’Associazione Italiana Giovani per l’Unesco (AIGU), con il patrocinio del Comune di Lecce (Le), ha lo scopo di coinvolgere e stimolare gli studenti di ogni fascia di età (dalle scuole secondarie di primo e secondo grado alle università), sulle tematiche inerenti i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 (ONU, 2015) che descrivono le maggiori sfide per assicurare una vita sulla terra sostenibile, pacifica, prospera ed equa per tutti, nel presente e nel futuro.

In particolare sarà l’occasione per lanciare il nuovo Programma Nazionale EDU 2020/2021, progetto educativo promosso da AIGU rivolto agli istituti scolastici ed università di tutta Italia, che ha visto dal 2016 a oggi il coinvolgimento di oltre 5500 studenti in attività laboratoriali realizzate con la collaborazione di enti privati e pubblici. Insieme al progetto EDU, AIGU lancerà la campagna di raccolta fondi #Adottaunprogetto a sostegno dei laboratori EDU, per coinvolgere cittadini e aziende in un'ottica di collaborazione trasversale attiva. I ragazzi avranno la possibilità di interfacciarsi in prima persona con gli attori dei progetti mediante esempi pratici e attività.

L’evento si svolgerà in modalità telematica da seguire in streaming tramite i canali social dell’Associazione. La prima parte sarà formulata in modalità “intervista radiofonica”, con un moderatore che presenterà gli ospiti e vedrà intervenire inizialmente la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, il Portavoce di ASviS Enrico Giovannini, seguiranno poi gli interventi incentrati sulla Didattica innovativa (Daniele Manni - Professore), sulla Parità di genere (Maria Rita Costanza – Fondatrice Murgia Valley) e sull’Ambiente (Giovanni Chimienti - Biologo marino ed Explorer National Geographic). La seconda parte vedrà il coinvolgimento attivo dei partecipanti mediante nuove tecnologie immersive e attività di gamification, strumento in grado di veicolare tramite il “gioco” messaggi che inducano a comportamenti socialmente consapevoli. L’evento, in modalità online, si configura come #plasticfree e #paperfree in linea con le tematiche dell’Agenda 2030.