Lecce, Natale in «quarantena»: salta il presepe in piazza Duomo

LECCE - Le luminarie natalizie non mancheranno, parola dell’assessore Paolo Foresio. Le luci decorative, accanto a quelle di vetrine e negozi, riscalderanno quell’atmosfera appesantita dall’epidemia da Covid 19, per la quale, con tutta probabilità, si dovrà rinunciare alle tradizionali fiere e mercatini. Un Natale in “quarantena” che non vedrà neppure il presepe in piazza Duomo, anche se si pensa all’allestimento della Natività (più contenuta nelle dimensioni) in un luogo di passaggio, uno spazio che non si presti a situazioni di affollamento.

L’assessore Foresio, con deleghe al Turismo, spettacolo ed attività produttive, delinea quelle che saranno le iniziative possibili e ciò che invece non si potrà fare in questo clima di incertezza e divieti che seguono come una scia l’evoluzione dei contagi.

«Innanzitutto - premette - dovremo adattarci alle prescrizioni, seguendo quello che accade giorno per giorno, sperando che non si arrivi dalla zona arancione a quella rossa. In ogni caso - annuncia - abbiamo già lanciato una “call”, un’avviso alle ditte per l’allestimento delle luminarie in centro. Abbiamo previsto una somma di 30mila euro, per poter decorare piazza Duomo, piazza Mazzini e il Corso. Inoltre - aggiunge - stiamo pensando a piccoli eventi in centro e nei quartieri, un po’ come abbiamo già fatto in occasione delle feste patronali. Piccoli momenti musicali ed attività di animazione rivolte ai bambini. Il tutto, ovviamente, è legato alle prescrizioni contingenti, sperando che non intervengano misure più drastiche per il contenimento dell’epidemia». Un quadro che, al momento, sembra ipotecare i tradizionali appuntamenti fieristici. «Permanendo questa situazione - osserva Foresio - non possiamo pensare alla Fiera di Santa Lucia, ai mercatini, alle bancarelle come a qualunque iniziativa che possa generare affollamenti o situazioni a rischio. Nulla di questo può essere previsto. Ed in questa prospettiva, non si potrà allestire nemmeno il presepe in piazza Duomo. Stiamo pensando ad una natività in un altro luogo - conferma l’assessore - certamente di dimensioni più contenute».

Quanto al commercio, Foresio anticipa che l’idea è quella di una campagna di promozione che favorisca gli acquisti in città. «Vogliamo essere vicini ai commercianti - spiega - e già da ora il mio invito alla cittadinanza è quello di uno shopping che possa sostenere il tessuto economico locale. Certo - conclude - non sappiamo quello che accadrà. La situazione evolve di giorno in giorno e si parla di un innalzamento del livello d’allerta a zona rossa. Mi auguro che questo non accada e che ci si possa avvicinare tutti al Natale in un clima più sereno».