Lecce, rifiutano di indossare mascherina: multe in centro e al mercato

Si rifiutano di indossare la mascherina, multati in due nella passeggiata domenicale ed un ambulante al mercato bisettimanale. La polizia locale ha elevato tre multe da 400 euro ciascuna nel giro di 12 ore in città. Le prime due, si diceva, domenica, nel tardo pomeriggio, a due uomini, uno di 53 e l’altro di 36 anni, della provincia. Gli agenti sono intervenuti in via Trinchese per scongiurare assembramenti, una situazione che di fatto si stava configurando, là dove singole persone - o in coppia o in gruppetti - stavano effettuando l’abituale passeggiata domenicale. Invitati dai vigili ad indossare la mascherina, i due uomini si sarebbero rifiutati, reagendo anche in malo modo, tant’è che è stato necessario l’intervento di una pattuglia di rinforzo.

Analoga situazione incresciosa ieri mattina, in via Bari, dove gli agenti della municipale stavano effettuando il consueto controllo commerciale. L’ambulante non solo si è rifiutato di indossare la mascherina ma l’ha strappata e gettata per terra, ricevendo, oltre alla multa da 400 euro, la contestazione, ex articolo 15 del Codice della strada, per abbandono di rifiuti.

Tornando alla situazione di via Trinchese, il sindaco Carlo Salvemini ha definito «irresponsabile chi sceglie di ignorare le raccomandazioni a stare a casa, uscendo a passeggiare come se niente fosse» annunciando che «in attesa del prossimo Dpcm, nel prossimo Comitato per l’ordine e la sicurezza con Prefettura, forze dell’ordine e Asl tornerò a chiedere ogni sforzo per proteggere la città dagli irresponsabili». Ma l’opposizione la pensa diversamente. «Il Governo, con il Dpcm del 18 ottobre scorso, lascia a sindaci e prefetti la responsabilità di chiudere strade o piazze in cui c’è il rischio assembramenti la sera - ricorda Andrea Guido, vice presidente del Consiglio - consentendo l'accesso solo a chi deve raggiungere esercizi commerciali o abitazioni. Ma questa impopolare responsabilità il sindaco non la vuole prendere, preferendo divulgare qualche paternalistica e banale raccomandazione. Chiudere d’urgenza via Trinchese sarebbe stata una misura adeguata e proporzionale. Ma, probabilmente, Salvemini neanche ci ha pensato».