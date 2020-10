Puglia, al via la campagna social a sostegno della giornalista minacciata Mastrogiovanni

Si apre domani, 22 ottobre, il processo contro i tre uomini che hanno minacciato la giornalista salentina Marilù Mastrogiovanni a seguito della pubblicazione di una complessa inchiesta investigativa sulla mafia salentina, pubblicata a sua firma sul giornale che ha fondato e che dirige, il Tacco d’Italia con cui ha condotto importanti inchieste.

Da allora Mastrogiovanni, è stata messa sotto protezione per le gravi minacce subite tanto da dover cambiare casa e città. Nello stesso procedimento, però, Marilù è parte offesa e imputata. Una scelta procedimentale tuttavia, che mette sullo stesso piano vittima e carnefice. Per sostenere Marilù, Fondazione Pangea Onlus lancia la campagna di solidarietà social #IoStoconMarilù. «La giornalista- afferma in una nota stampa Simona Lanzoni, vicepresidente di Fondazione Pangea Onlus e coordinatrice della rete antiviolenza Reama- è da 15 anni bersaglio di frasi d’odio, volgari e sessiste veicolate anche attraverso i social e oggetto di una campagna di diffamazione e di intimidazione, in quanto donna che ha fatto sentire la sua presenza nel mondo dell’informazione. Oggi però la giornalista Marilù Mastrogiovanni non è sola e alla vigilia del processo, abbiamo voluto lanciare la campagna mediatica di informazione e di sensibilizzazione #iostoconMarilù che invitiamo tutte e tutti a rendere virale. Questo per difendere anche il diritto di informazione», conclude Lanzoni.

Il processo che prenderà il via domani, vedrà al suo fianco oltre a Fondazione Pangea Onlus-Rete Reama, la Consigliera regionale di Parità della regione Puglia, le associazioni nazionali e regionali, l’Udi-Unione donne d’Italia e Giraffa Onlus, che si costituiranno parte civile. Solidarietà arriva dal centro antiviolenza Renata Fonte di Lecce da sempre vicina a Marilù e alle istanze di legalità del territorio. Per partecipare alla campagna si può condividere questo appello, aggiornare l’immagine di profilo Facebook con la grafica #iostoconmarilù, twittare l’immagine della campagna #iostoconmarilù e su Instagram postare l’immagine della campagna #iostoconmarilù.