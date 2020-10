Nardò, Ape contro Flixbus senza passeggeri: muore 81enne

Un anziano di 81 anni di Nardò, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale che collega Nardò- Avetrana. La vittima, Antonio Zacà, era a bordo di un motocarro Ape che si è scontrato con un pullman della Flixbus senza passeggeri che viaggiava in direzione di Avetrana. Quando sono arrivati i sanitari del 118 per l'anziano non c'era più nulla da fare. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale.