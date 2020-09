Lecce, uomo e donna uccisi a coltellate: è caccia al killer FOTO

LECCE - Duplice omicidio a Lecce dove dopo una lite degenerata in un accoltellamento hanno perso la vita un uomo e una donna. La tragedia a Lecce, intorno alle 21,30, nei pressi della stazione di ferroviaria del capoluogo salentino. I cadaveri si troverebbero sulle scale del palazzo. Secondo prime frammentarie informazioni, si sarebbero sentite delle urla e poi alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un uomo con in coltello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Al momento non si conoscono altri particolari.

Il 118 è arrivato in un appartamento al civico 2 di via Montello, ma non c'è stato nulla da fare. Sul luogo sono sopraggiunti i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale, assieme alla Sezione investigazione scientifiche e ai colleghi della sezione radiomobile. Posti di blocco e ricerche in città per individuare il presunto killer.

L’uomo ucciso questo sera a Lecce è stato identificato . Si tratta di Daniele De Santis, 33 anni di Lecce , conosciuto negli ambienti sportivi per essere un arbitro di calcio ed aver diretto in Lega Pro. Nel 2017 ha esordito in serie B col ruolo di quarto uomo in Pisa-Benevento. La donna si chiamava Eleonora Manta. Sul posto si è recato il procuratore capo Leonardo Leone De Castris