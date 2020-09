Coronavirus, il 50% dei salentini ha preso il virus all'estero

LECCE - Su 122 residenti in provincia di Lecce che attualmente risultano essere positivi al Covid-19, 68 hanno contratto l’infezione all’estero dopo una vacanza. E' quanto riportato nel report settimanale dell’Asl di Lecce pubblicato oggi. Dei 122 sono solamente quattro le persone attualmente ricoverate negli ospedali. L’Asl annuncia anche che il tampone per coloro che rientrano da Spagna, Malta, Grecia, Croazia e Sardegna sarà effettuabile solo in due postazioni a Lecce e in provincia. La prima postazione è il Drive-in Clinic attivato alla Cittadella della Salute di Lecce in via Miglietta, aperta dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 dove il tampone viene eseguito dagli operatori sanitari senza che l’interessato scenda dall’autovettura. La seconda si trova nell’ospedale Panico di Tricase, nel poliambulatorio dedicato in Via Giovanni XXIII. La postazione è aperta dalle 8 alle 19.30. Nei giorni festivi il test viene eseguito in locali limitrofi al Pre-Triage (in prossimità della portineria ingresso principale Piazza Cardinale Panico).