Gallipoli, Miss Mondo annullata la kermesse

GALLIPOLI - Non avrà luogo la fase finale di Miss Mondo Italia 2020.

Lo ha reso noto la società “Adm International” che detiene per l’Italia il marchio del concorso internazionale. Prima di vedere le motivazioni, va detto che la kermesse era in programma per 20 giorni, a cominciare dalla fine di questo mese. Era pertanto compresa tra gli eventi che, magari in edizioni ridotte e con limitazioni di pubblico, costituiscono tessere del mosaico della “ripartenza” post-Covid-19.

Per Gallipoli, che ha ospitato la fase finale del concorso per 12 anni, sarebbe stata un’altra evidenza del ritorno alla “normalità”, sia pure con le modifiche imposte al tradizionale format dall’emergenza sanitaria. Infatti, era previsto che la kermesse andasse in onda in dieci puntate trasmesse dalla piattaforma Amazon Prime Video.

Sarebbe stato condiviso sul piccolo schermo il percorso delle Miss, dal loro arrivo, alle selezioni, alla finale e alla proclamazione che avrebbe dovuto avere luogo nel Castello. Negli anni scorsi, l’evento apriva di fatto la stagione estiva con la presenza di ben 150 concorrenti. Il soggiorno delle 50 finaliste, le qualità personali, i talenti, i flash mob, le loro capacità di espressione artistica, tutti i momenti che avevano vasta eco e condivisione mediatiche, sarebbero stati riproposti, in modo diverso ma coerente con la tradizione, anche quest’anno.

L’intesa con la società “Miami No Face Production” che avrebbe dovuto produrre l’evento era stata raggiunta. Ora, però, l’Adm si è detta amareggiata, ma costretta ad annullare, per fatti che non le possono essere imputati, l’accordo e, con esso, la fase finale del concorso. Niente spettacolo, pertanto, in quest’anno che si conferma contraddittorio, diverso, sospeso. Di transizione. Verso un 2021 che dovrebbe fare ritrovare i percorsi classici e sinergici tra la Città Bella e la Bellezza celebrata dal concorso di Miss Mondo Italia.