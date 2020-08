Otranto, sequestrati ombrelloni e lettini posizionati su spiaggia libera: denunciato titolare concessione

OTRANTO - Gli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Otranto, lungo il tratto di costa in Località Baia dei Turchi, in agro di Otranto,hanno sequestrato 37 ombrelloni e 75 lettini illecitamente posizionati su una spiaggia libera da un titolare di concessione demaniale marittima operante in zona.

Le indagini hanno riscontrato l’abusiva occupazione di oltre 500 mq di spiaggia a mezzo apposizione di attrezzature fisse (assi con tavolinetti, ombrelloni e lettini) dedicate alla balneazione, che sottraevano dalla libera fruizione tratti di demanio marittimo abusivamente occupati. Il titolare della concessione demaniale è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per occupazione abusiva di suolo demaniale.