Ugento, colto da improvviso malore si schianta contro le auto in sosta: muore 75enne

UGENTO - Stroncato da un malore mentre è alla guida, si scontra con le auto in sosta. È morto così, nella serata di venerdì, un uomo di 75 anni di Ugento, L. M., pensionato.

Tutto è avvenuto intorno alle 20.30 in via Alcide De Gasperi. L’uomo era alla guida della sua Fiat Punto quando ha improvvisamente avvertito un malore. Alla moglie, che era accanto a lui, ha appena fatto in tempo a dire di non sentirsi bene e di avere la vista annebbiata. Poi è riuscito ad accostare sulla destra, terminando la sua corsa contro una Lancia Y e una Fiat Panda che erano parcheggiate. Ed è spirato, sotto gli occhi terrorizzati della consorte.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, ai quali, dopo 20 minuti di pratiche rianimatorie, non è restato altro da fare se non constatare la morte del pensionato. Il luogo dell’incidente è stato raggiunto dagli agenti della polizia locale di Ugento, che hanno effettuato i rilievi. Su disposizione del pm di turno Francesca Miglietta, la salma è stata trasferita al «Vito Fazzi» di Lecce e, ieri mattina, restituita ai familiari.