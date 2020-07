Caprarica, riparte l’estate e torna in tavola sua maestà il tartufo salentino

CAPRARICA DI LECCE - Riparte la stagione estiva e, ritorna, da oggi sino a domenica, nella “Città del’Olio”, la manifestazione enogastronomica “A tavola con il … Tartufo salentino”, promossa dall’amministrazione comunale guidata da sindaco Paolo Greco. Nei ristoranti cittadini si proporranno speciali e gustose ricette con un prodotto di eccellenza del “Salento di mezzo” per rendere onore alle numerose proprietà organolettiche del tartufo salentino.

Tanti i piatti che gli chef de Il Vizio del Barone, Masseria Stali, Li Curti e Oltregusto hanno proposto nelle passate edizioni, da quando tutti assieme hanno avviato questa riscoperta. Tra questi: corona di patate con crema d’uovo e tartufo nero del Salento, tartare di tonno con mela verde al timo e zenzero, sale maldon e scaglie di tartufo, tartare di filetto di vitello con brunoise di sedano, tuorlo d’uovo e scaglie di tartufo, spaghettone trafilato in bronzo con asparagi, guanciale e tartufo con sorpresa di uovo croccante; alcune delle ricette che hanno lasciato a bocca aperta i buongustai. In questo primo weekend di luglio il protagonista sarà il tartufo nero, il cosiddetto “scorzone” che si forma sotto le querce e quindi i lecci.

«Dopo l’olio – considera il sindaco - Caprarica ci prova anche con il tartufo salentino. La valorizzazione di questa eccellenza può essere un’opportunità per creare una nuova economia. Il Comune, tra i più impegnati nel Salento nella rigenerazione del territorio, vede in questo elemento della natura una opportunità per ridare valore alle proprietà fondiarie che non potranno essere ri-olivetate e che potranno soltanto ritornare ad essere boschive. Gastronomia, territorio, riscoperta delle tradizioni e originalità – conclude – gli elementi per guardare al futuro per il Salento».