Tragedia ad Andrano, sub 28enne si immerge per battuta di pesca e scompare: ritrovato morto

LECCE - Sub di 28 anni si immerge per una battuta di pesca e scompare: ritrovato morto questa mattina dopo una nottata di ricerche ad Andrano. Si tratta di un giovane, Davide D'Alessandro, classe 1992. Le ricerche sono iniziate ieri in tarda serata e sono andate avanti tutta la notte. Questa mattina, con le prime luci dell’alba, il dispositivo è stato rinforzato. Agli uomini già presenti sul posto, si è aggiunto un elicottero dei vigili del fuoco, inviato da Bari, per sorvolare tutta l’area e sperare in qualche avvistamento. E sono arrivati i sommozzatori, sempre dal capoluogo pugliese. Ma per il giovano non c'è stato nulla da fare.

Il 28enne di Racale, era uscito ieri per una battuta di pesca in solitaria: a dare l'allarme i genitori che non l'hanno visto rincasare. Esperto in immersioni, si è spostato con la sua autovettura, una Fiat Punto, ha raggiunto la costa opposta, quella di Tricase Porto, sulla litoranea per la marina di Andrano. Si è calato in mare nei pressi della località conosciuta come l’Isola.

La segnalazione della scomparsa è stata presentata ai carabinieri di Racale e da qui si è messa in moto la macchina delle ricerche, coinvolgendo subito la capitaneria di porto. I carabinieri della compagnia di Tricase, hanno ritrovato subito la Punto, regolarmente parcheggiata e chiusa a chiave, sulla litoranea della provinciale.

Nella zona della scomparsa sono poi confluiti mezzi e uomini dei vigili del fuoco, motovedette della guardia costiera, operatori del 118. La sua boa di segnalazione è stata recuperata nella tarda serata.