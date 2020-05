Lecce, troppe persone al cimitero: sindaco lo fa chiudere

LECCE - Troppa gente al cimitero di Lecce e il sindaco decide di chiuderlo. E’ accaduto questa mattina quando il primo cittadino Carlo Salvemini, dopo aver appreso delle numerose auto incolonnate nei viali che portano al camposanto, ha disposto lo stop immediato alle visite con un provvedimento di urgenza.

Complice la festa della mamma, infatti, sono stati in tantissimi a riversarsi nel cimitero per portare fiori sulla tomba dei propri cari. Il cimitero era stato riaperto lo scorso 30 aprile in base a una ordinanza regionale, e finora gli ingressi erano stati sempre contingentati all’ingresso dalla protezione civile.