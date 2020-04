Leuca, il tramonto più suggestivo del Salento arriva in diretta sul web

C'è sempre più la mancanza degli appuntamenti ogni anno imperdibili per i salentini, tra cui i tramonti suggestivi del Capo di Leuca, dall'unica location di San Gregorio. Nasce per questo motivo l'appuntamento con #MoroSunset, il tramonto 'online', direttamente dal mare, accompagnato da buona musica. Organizzato dal Bar del Moro, il 25 aprile sulla pagina Facebook sarà trasmesso proprio 'il tramonto', per consentire anche ai nostalgici di vedere uno spettacolo imperdibile e suggestivo almeno dai propri schermi. Nell'attesa di tornare a vederlo dal vivo.

Qui il link dell'evento - https://www.facebook.com/events/s/25-aprile-morosunset-online/1643184619167293/