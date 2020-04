Coronavirus, Lecce calcio acquista tamponi e reagenti

LECCE - Servono tamponi e reagenti agli ospedali di Lecce e Galatina, li compra l’U.S. Lecce. Dopo la donazione dei tre ventilatori polmonari al Dea di Lecce, da parte dello staff tecnico e sanitario, la società del presidente Saverio Sticchi Damiani scende ancora in campo per fronteggiare l'emergenza legata la Covid-19.

I tempi tecnici per svolgere una regolare procedura di appalto avrebbero rischiato di lasciare in parte sguarniti i laboratori dei due ospedali, impegnati in numerosi esami quotidiani. Il sodalizio giallorosso, venuto a conoscenza di tale necessità, ha acquistato, in 24 ore, dai fornitori specializzati i kit necessari per fronteggiare il rischio di eventuali periodi non coperti dai nosocomi di Lecce e Galatina.