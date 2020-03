Coronavirus Lecce, il Comune dona al «Fazzi» mascherine, guanti e tute

LECCE - Arriva dal Comune di Lecce, a beneficio degli operatori sanitari del “Vito Fazzi”, una prima fornitura di mille mascherine e guanti, più trenta “tute” necessarie per l’approccio ai pazienti Covid.

Lo ha annunciato ieri matina il sindaco Carlo Salvemini, nel suo consueto collegamento quotidiano con la città. «Abbiamo ricevuto questa prima fornitura - ha fatto sapere - grazie alla sensibilità della comunità scientifica, di UniSalento ed in particolare del Cnr. E ci auguriamo di arrivare a garantire una fornitura quotidiana». Presidi di protezione indispensabili per garantire le attività di assistenza in sicurezza, dal momento che appare sempre più evidente come potenziali catene di contagio si annidino nelle strutture santarie quando non si ha la possibilità di rispettare rigorosamente i protocolli.

La lenta progressione dei contagi in città induce ancor di più a rafforzare l’attenzione sul rispetto delle regole di distanziamento sociale dettate dal Governo. «Oggi sono principalmente concentrato a portare fuori la comunità dalla tempesta in cui siamo ancora immersi», ha detto il sindaco, ringraziando la città per la responsabilità dimostrata dai cittadini: «una comunità pienamente cosciente della gravità del momento».

Salvemini ha confermato il dato dei 161 salentini positivi al coronavirus, mentre a Lecce i casi sono 29 rispetto ai 26 registrati il giorno precedente. «Ma i dati di rilievo - ha ribadito - sono due: il primo è quello relativo all’occupazione dei posti di terapia intensiva che è del 17%, il che significa che si rimane ancora in una fascia di controllo e tranquillità. L’altro è il cosiddetto “tasso di mortalità grezzo” nella regione, che è di 0,11 ogni diecimila abitanti rispetto ad un dato del 4 che investe i territori più colpiti della Lombardia».

Sul fronte del monitoraggio della cittadinanza, le pattuglie della Polizia locale hanno controllato in vari punti della città 275 persone e contestato tre violazioni (sono stati svolti dei controlli anche sui bus interprovinciali). E’ proseguita anche l’attività del Coc (Centro operativo comunale) attraverso cui sono assistite 2.174 famiglie. In particolare, sono state effettuate 563 consegne di farmaci, 492 forniture di spesa domestica e garantite 1.119 informazioni a chi ne ha fatto richiesta.

Il sindaco ha poi invitato i cittadini che si sono sottoposti a misure di isolamento fidiuciario (che sono in aumento) a seguire con scrupolo le prescrizioni dell’Istituto superiore della sanità sulla raccolta differenziata, provvedendo alla propria registrazione per opoi essere contattati (ogni informazione può essere acquisita dal sito del Comune o contattando l’ufficio Ambiente).