Lecce, il 27 gennaio il vice segretario Crippa (Lega) sarà in Salento

LECCE - Come promesso il Vice Segretario Federale della Lega, l’On. Andrea Crippa, tornerà in Puglia il prossimo 27 gennaio per tenere una grande assemblea a Lecce proprio nel giorno dei risultati del voto in Emilia Romagna, dove con la Lega e Lucia Borgonzoni siamo certi di poter cambiare la storia di quella Regione e dell’Italia, sconfiggendo nelle urne e non con i giochetti di palazzo il “sistema rosso” e il Pd”. Ad annunciarlo una nota della Lega: l'appuntamento è alle ore 19 a Lecce all’Hotel Tiziano.