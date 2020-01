Patù, in 3 tentano assalto alla Posta: messi in fuga dai carabinieri

LECCE - Tentano di rubare in un Ufficio Postale ma sono stati messi in fuga dai carabinieri: è successo a Patù, in via Isonzo, poco dopo le 2 della scorsa notte. In tre, tanti gli individui avvistati anche se resi irriconoscibili da passamontagna, hanno raggiunto l’ufficio postale del piccolo borgo del Capo di Leuca per mettere a segno un colpo. Hanno cercato di forzare lo sportello automatico e il portone di ingresso della filiale, per arraffare i contanti depositati, ma qualcosa è andato storto e il piano in fumo. Il colpo ha praticamente arrecato alcuni danni alla porta a vetri, forzata con un piede di porco, ma non sono stati portati via i soldi.

L'auto con a bordo i malviventi, una Giulietta di colore bianco, è stata poi intercettata sempre nella nottata nei pressi di Torchiarolo, lungo la statale che collega Lecce a Brindisi.