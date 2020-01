Lecce, insediato il nuovo procuratore minorile Simona Filoni

Si è insediato venerdì mattina il nuovo procuratore capo del Tribunale per i minorenni Simona Filoni. Salentina di nascita, è entrata in magistratura a soli 27 anni. Ha iniziato la carriera presso la Procura ordinaria di Caltanissetta, per poi passare alla Direzione Distrettuale Antimafia; lavorando, dunque, per quasi 14 anni in Sicilia. Il suo ultimo incarico è stato a Bari, dove ha fatto parte sia della Procura ordinaria che di quella Antimafia. La sua professionalità e il bagaglio della sua lunga esperienza le hanno fatto guadagnare la stima di molti magistrati: alla cerimonia di venerdì, infatti, era presente il procuratore capo di Bari Giuseppe Volpe ed il sostituto della Dna Giuseppe Gatti.