Evade dai domiciliari per passare Capodanno in carcere a Rimini: «Meglio la galera»

LECCE - Evade dai domiciliari in comunità per trascorrere il Capodanno in carcere a Rimini: «Piuttosto che la loro compagnia preferisco la galera». È la curiosità che ha visto come protagonista un 44enne di Lecce, sottoposto agli arresti domiciliari, che ha deciso di passare la notte di Capodanno nel carcere “Casetti” di Rimini. Di fatto è evaso dalla comunità in cui dimorava, una struttura di Montescudo, per bussare alla porta della Casa circondariale.

Gli agenti che gli hanno aperto sono rimasti increduli: il leccese ha infatti dichiarato di essere evaso e di volersi costituire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno condotto il 44enne in caserma per completare gli accertamenti di rito.

L'evasione ha però peggiorato a posizione del 44enne che ha fatto ritorno in carcere, realizzando così il suo desiderio, di festeggiare l'arrivo del nuovo anno in cella.

Il protagonista della singolare vicenda sarebbe scappato perché – come ha poi riferito lui stesso – non condivideva i metodi educativi della comunità in cui si trovava.