Fiumi di droga e maltrattamenti in famiglia: 4 arresti tra Lecce e Surbo

I carabinieri di Lecce hanno arrestato 4 persone in diverse operazioni tra il capoluogo salentino e Surbo (Le), per droga e altri reati. Nel mirino dei militari è finita una giovane 26enne leccese, S.R., che è stata trovata in possesso di eroina, marijuana e hashish, che custodiva in casa, insieme a 205 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento. Gli acquirenti consumavano lo stupefacente direttamente nell'abitazione per eludere i controlli: ne sono stati colti due in flagrante che sono stati denunciati.

A Surbo (Le) invece tre arresti in una settimana. Si tratta di Mirko Vincenti, classe '74, trovato in possesso di 20 grammi di cocaina (48 dosi), che dopo essere stato posto ai domiciliari ora ha l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; Antonio Scozzi, classe '52, che dovrà scontare 3 anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti in famiglia; e Veronica Perchinunno, 30 anni, per detenzione ai fini di spaccio di 8 dosi di cocaina (4 grammi).