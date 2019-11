Veglie, entra in tabaccheria con pistola e scappa con 3mila euro

Rapina in una tabaccheria del centro di Veglie (Le) ieri sera: poco prima della chiusura un giovane, sembra sui vent'anni, si è introdotto nell'esercizio in via Madonna dei Greci armato di una pistola (non si sa ancora se fosse un'arma giocattolo) e ha minacciato una dipendente per farsi consegnare il denaro in cassa. Il ragazzo è riuscito, incappucciato, a fare il giro del bancone e a rubare circa 3mila euro, scappando poi nelle vie limitrofe. Non si esclude la presenza di un complice che lo attendeva all'esterno. Indagano i carabinieri con l'aiuto dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.