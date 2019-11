«In Collegio ci tornerei anche domani»: parla la salentina Chiara Adamuccio

Sarà ricca di imprevisti e di sorprese la quarta puntata de “Il Collegio”, in onda questa sera, martedì 12 novembre alle 21.20 su Rai2, tra lezioni sull'uso di una telecamera VHS, un'uscita al parco zoologico, e un'esercitazione in inglese partendo da canzoni di John Lennon e Stevie Wonder. Ma già la scorsa puntata ha creato non poco trambusto tra i ragazzi che stanno vivendo l'esperienza scolastica ambientata nel 1982, per l'ingresso di due nuovi studenti, la salentina Chiara Adamuccio, 17 anni, di Scorrano (Le) e il fidanzato Andrea Bellantoni, conosciuto su Facebook, con cui vive una storia a distanza dal momento che il ragazzo è di Pomezia, in Lazio. Abbiamo fatto qualche domanda a Chiara proprio per conoscerla meglio e per farci raccontare il suo punto di vista sull'esperienza in Collegio.

Che sensazioni stai provando rivedendoti in tv?

«È un'emozione unica. È come se stessi rivivendo quei momenti bellissimi. Devo ammettere che rivedermi in televisione è sempre stato uno dei miei desideri più grandi. Serve anche per apportare correzioni ad eventuali imperfezioni. Sogno di lavorare in tv o nel cinema, e per raggiungere questo obiettivo occorre lavorare molto su eventuali punti deboli. Quella de Il Collegio è sicuramente stata un'esperienza molto importante per me, e sono contentissima di tutto»

Cosa ti stanno dicendo i tuoi familiari, amici e compagni? Stai ricevendo più complimenti o critiche?

«La mia famiglia e gli amici mi fanno in continuazione i complimenti e mi incoraggiano a continuare la strada che ho intrapreso. Sanno benissimo che la partecipazione a Il Collegio rappresenta un ottimo trampolino per intraprendere ciò che

vorrei fare da grande, per realizzare il mio sogno. Sto ricevendo molti commenti positivi, ma anche qualche commento negativo. I primi motivano, le critiche, se costruttive, aiutano a crescere. Ovviamente non posso piacere a tutti: cercherò di farmi conoscere per come sono davvero, a 360º, tramite i social».

Cosa ti ha spinto a partecipare al programma? Avevi guardato le precedenti edizioni?

«Ho visto tutte le edizioni e le ho trovate davvero molto interessanti per la loro formula a metà strada tra l'esperimento formativo e il reality. Quando hanno fatto la seconda edizione ho provato a partecipare ma non sono stata selezionata, stessa cosa per la terza. Quest'anno in realtà inizialmente ero titubante, non sapevo se partecipare di nuovo ai casting o meno. È stato grazie alla candidatura avanzata dal mio ragazzo, Andrea, che mi sono trovata, dopo i provini, nel gruppo finale dei ragazzi candidati a partecipare alla trasmissione. Lui aveva mandato la candidatura, e dal momento che quest’anno è stato dato molto risalto ai canali social, sul profilo di Andrea gli autori hanno visto anche le foto con me, e da lì è partito l'interesse per la nostra coppia. Siamo stati a Roma e Milano, sempre insieme, fino alla chiamata finale: un momento per noi due molto emozionante»

Cosa ti manca di più e cosa di meno dell'esperienza nel Collegio? La rifaresti, e se sì, perché?

«Del Collegio mi manca tutto, anche se è stata dura passare quasi un mese là dentro, lontana da casa. Agli inizi ho avuto qualche problema di integrazione, ma poi le persone che ho conosciuto lì, dopo qualche iniziale diffidenza, si sono dimostrate molto amiche. Vivere con loro è stato puro divertimento. La vicinanza fisica mi manca molto, anche se ci sentiamo continuamente. Mi manca meno il rigore e la difficoltà di rispettare regole di comportamento per certi versi molto severe. L'esperienza, però, la rifarei anche domani stesso, sarebbe bello con le stesse persone. Siamo rimasti ottimi amici: intere giornate vissute con loro e la popolarità, che tutti noi stiamo vivendo, hanno cementato i nostri legami»