Chiara Adamuccio: una salentina nel cast de Il Collegio

Avevamo già parlato dell'ingresso di una barese, Mariana Aresta, e di una lucana, Vilma D'Addario, nella quarta edizione de Il Collegio, il fortunatissimo programma di Rai 2 in cui un gruppo di adolescenti viene catapultato in un vero collegio (questa volta nel 1982), vivendo un'esperienza scolastica d'epoca, tra esami, cibo non proprio amato, lezioni, gite e aerobica. Nella terza puntata, che andrà in onda il prossimo martedì 5 novembre, ci saranno due nuovi ingressi, una coppia di fidanzati che - come apprendiamo dal sito Webboh.it - si sono conosciuti su internet e stanno insieme da circa un anno. Lui, Andrea Bellantoni, è laziale, di Pomezia, lei, Chiara Adamuccio, è salentina doc., di Scorrano (Le), ha 17 anni e frequenta il quarto anno dell'Istituto Tecnico Commerciale a Maglie (Le).

Un altro bel traguardo per un piccolo talento nostrano: la ragazza è molto attiva sui social, da Instagram (dove è famosa come @chiaraadamuccio_, a TikTok, e ha anche un canale YouTube. È perfino una scrittrice in erba: ha scritto un racconto a capitoli pubblicato su Wattpad, piattaforma di scrittura molto amata da giovanissimi. E siamo sicuri che anche lei, insieme agli altri 'collegiali', diventerà un idolo dei social per i tantissimi spettatori del programma.

(foto Instagram @chiaraadamuccio_)