Lecce, molestie alla paziente nell’ambulatorio? Finisce nei guai un medico di famiglia

LECCE - Medico rischia il processo per aver molestato una paziente. La storia arriva da un comune del Nord Salento, dove è finito nei guai un medico di base di 60 anni che dovrà difendersi dall'accusa di violenza sessuale aggravata.

Questa l'ipotesi di reato contestata dal pubblico ministero Maria Rosaria Micucci, facente parte del pool fasce deboli, che ha condotto e concluso l'inchiesta sul professionista. Il materiale probatorio raccolto a suo carico è stato posto alla base della richiesta di rinvio a giudizio già avanzata dalla Procura.

I fatti risalgono al novembre del 2018. La paziente, una donna di 40 anni, si era recata dal medico per alcuni problemi digestivi, legati probabilmente al fatto di aver contratto un virus intestinale.

Una volta entrata nello studio, la signora ha illustrato al dottore tutti i sintomi ed a quel punto lui l'ha fatta accomodare sul lettino per una visita.

Stando al contenuto della denuncia, il medico avrebbe approfittato della situazione per palpeggiare la paziente nelle parti intime. Ma non è tutto. Al termine della visita, il 60enne le avrebbe rivolto anche alcuni apprezzamenti sul suo aspetto fisico.

Vista la condotta poco professionale del medico, la donna si è presentata negli uffici della squadra mobile di Lecce per presentare una dettagliata denuncia e raccontare quanto accaduto nello studio del dottore.

Così l'atto è arrivato in Procura e sono subito scattate le indagini. Il magistrato ha inoltre disposto l'ascolto del professionista: sentito come indagato alla presenza del suo difensore, il medico ha negato ogni addebito, sostenendo di non aver mai palpeggiato la paziente e negando di aver avuto condotte inopportune.

Le sue dichiarazioni, però, non hanno convinto il pubblico ministero, che poco tempo fa ha chiuso le indagini a suo carico ed ha presentato richiesta di rinvio a giudizio.