Con Circular Music Afro Festival il Salento incontra l’Africa

LECCE - Venerdì 23 e sabato 24 agosto tra Palazzo Gallone e Piazza Pisanelli a Tricase, in provincia di Lecce, appuntamento con “Circular Music Afro Festival“. Il festival di musica africana è un progetto dell’associazione Circular Music, vincitore del bando PIN della Regione Puglia e realizzato in collaborazione con Comune di Tricase, Mondo Radio, Sud Est Indipendente e altri partner privati, nato con l’obiettivo di costruire un ponte fra il Salento e il Burkina Faso: due luoghi che hanno tantissimo da condividere ma che ancora non hanno imparato a conoscersi. Questa festa dedicata alla cultura del West Africa proporrà concerti, workshop e incontri.

«Siamo molto orgogliosi di questa prima edizione di Circular Music AFRO Festival - Salento Meets Africa - Burkina Faso 2019 - spiega Giovanni Martella organizzatore dell'evento - l'idea di un festival dedicato al Burkina Faso è nata nel 2016 in seguito al mio incontro diretto con questa cultura, durante un lungo viaggio a Bobo Dioulasso, capitale artistica del Burkina Faso.

Il desiderio di condividere quella particolare forma di bellezza, unito al forte senso di appartenenza al mio luogo di nascita, mi ha spinto a scegliere proprio Tricase come cornice dell’evento. Ringrazio apertamente l'amministrazione comunale, con particolare riguardo per l'ass. Lino Peluso, che ha da subito accolto questa idea con entusiasmo».

«Pensiamo che il Salento, con il suo fermento e il grande interesse per l'arte e la musica, sia il luogo adatto per proporre un evento del genere. Inoltre, siamo convinti che le culture del Mediterraneo e del West Africa abbiano molto da condividere.

Siamo anche consapevoli -prosegue Martella - che sia il periodo storico giusto per spostare l'attenzione su ciò che di bello la cultura africana ha da regalarci, per contrastare ciò che invece si racconta su questi popoli. Il festival si è da subito inserito all’interno di un circuito di eventi di livello internazionale, soprattutto grazie al livello degli artisti che abbiamo scelto di coinvolgere: Kanazoé Orkestra è un progetto che sta spopolando all’interno dei migliori Festival di musica Afro d’Europa e siamo felici che sia di passaggio da Tricase». E poi conclude: «La speranza è che la comunità possa nutrirsi delle opportunità che il Festival sta offrendo e che questa sia solamente la prima di una lunga serie di edizioni firmate Circular Music».

Tra gli ospiti attesi nelle due giornate ci sono artisti di rilevanza internazionale, primo fra tutti Seydu Diabaté, in arte Kanazoé, il giovane genio del balafon riconosciuto per le sue prodezze tecniche in tutta l’Africa Occidentale. Il suo progetto Kanazoè Orkestra è in tournée europea e fa parlare di sé in tutti i festival dedicati alla musica Afro. Oltre a lui, Petit Solo Diabaté, Ousmane Coulibaly e Reggae Ouattara: tre artisti di spicco del panorama Burkinabé ma attivissimi in Italia con i loro progetti.