Lecce si prepara alla Festa di Sant'Oronzo: il programma e le info utili

Come ogni anno, Lecce si prepara a «chiudere» la sua estate con i festeggiamenti dei Santi Patroni Oronzo, Giusto e Fortunato. Tre giorni di celebrazioni, con un fitto calendario di eventi civili e religiosi curato dall'amministrazione comunale in sinergia con l'Arcidiocesi di Lecce. La più grande novità è sicuramente il ritorno della lirica nel programma dei festeggiamenti, con un omaggio a Tito Schipa previsto per tutti e tre i giorni nel chiostro dei Teatini. La classica cassa armonica verrà posizionata in Piazza Sant'Oronzo, decorata con le luminarie di Mariano Light, e le bande che si avvicenderanno vengono da San Giorgio Jonico (Ta), concerto diretto dal Maestro Rocco Lacanfora, da Francavilla Fontana (Br), diretta dal Maestro Ermir Krantja, e da Castellana Grotte (Ba), sotto la direzione del Maestro Grazia Donateo.

Saranno presenti i figuranti della Cavalcata di Sant'Oronzo di Ostuni (Br), che accompagneranno la processione del 24 agosto. Nei locali della Tipografia del commercio, in Via dei Perroni, si terrà la mostra “La storia della Festa” a cura di Alberto Buttazzo. Le bancarelle della tradizionale Fiera mercato occuperanno via Cavallotti, viale Marconi, viale Lo Re, via XXV Luglio, Via Costa, via Trinchese, e ospiteranno un'anteprima della Fiera di Santa Lucia, dei Presepi e dei pastori.

IL PROGRAMMA RELIGIOSO

Sabato 24 agosto i festeggiamenti si apriranno con la tradizionale processione, che alle 19.45 partirà da Piazza Duomo, presieduta dall'arcivescovo Mons. Michele Seccia. La processione percorrerà le consuete vie: Corso Vittorio Emanuele, via Arcivescovo Petronelli Ammirati, Piazzetta Vittorio Emanuele, Via Frederico D'Aragona, Dei Perroni, Porta San Biagio, Viale Lo Re, Viale Marconi, Via XXV Luglio, Via Trinchese, Piazza Sant'Oronzo, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Duomo. All'arrivo, consueto discorso dell'Arcivescovo alla città.

Domenica 25 agosto alle 10.30 il Vescovo celebrerà la messa nel Santuario di Sant'Oronzo Fuori le mura (via Adriatica), alle 19 sarà invece nella Cattedrale Maria Santissima Assunta in Piazza Duomo, con l'offerta dell'olio per la lampada di Sant'Oronzo.

Lunedì 26 agosto, le Sante messe si terranno alle ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 19.00. Alle 11 si terrà il Pontificale, presieduto dall'Arcivescovo, a cui parteciperanno il Clero diocesano, le autorità civili e militari e i fedeli.

IL PROGRAMMA CIVILE

Grande attesa per il programma di appuntamenti civili, che parte un giorno prima, venerdì 23 agosto. Alle 19, in Piazzale Cuneo, "167 Revolution night”: laboratori creativi, biodanza, spettacolo a cura dell’associazione Left 167. Alle 21 invece, nella Villa Comunale, la compagnia teatrale Mario Perrotta Senior presenta “La moneca intra llu liettu” di Paolo Stanca. È il primo appuntamento della rassegna teatrale in dialetto che propone quattro spettacoli, uno al giorno, fino al termine della festa patronale.

Sabato 24 agosto si entrerà nel vivo dei festeggiamenti: alle 10 in piazza Sant'Oronzo ci sarà il saluto al Sindaco e la partenza della banda musicale verso piazza Duomo per il saluto al Vescovo. Alle 11.30, sempre in piazza Sant'Oronzo, esibizione del Gran Concerto Bandistico Città di San Giorgio Jonico (Ta) diretto dal Maestro Rocco Lacanfora. La banda e i figuranti della cavalcata di Sant'Oronzo di Ostuni accompagneranno anche la processione religiosa, alle 20, partendo da Piazza Duomo, mentre alle 22 nuova esibizione in piazza Sant'Oronzo.

Gli eventi tuttavia non saranno concentrati nel solo centro storico: alle 21 a Porta San Biagio Live Music a cura di Lobello Records, in Villa Comunale spettacolo "L'Ulissea", di Liliana D'Arpe, a cura della compagnia teatrale Il Saraceno, e a Porta Rudiae Cabaret in Festa. Alle 21.30, in piazza Libertini, “Città In Festa”: presentano la serata Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli, ospite Sergio Sylvestre. Nel corso della serata saranno consegnate le targhe di ringraziamento ai commercianti e agli artigiani presenti in città da più di 50 anni, e ai personaggi sportivi che si sono distinti durante l’anno.

Domenica 25 agosto la banda girerà nel centro della città alle 9.30 e alle 18.30, mentre alle 10.30 - 12.30 - 20 e 24 in piazza Sant'Oronzo Gran concerto bandistico Città di Francavilla Fontana (Br) Dirige il Maestro Ermir Krantja. Alle 20.30 in Villa Comunale la compagnia teatrale Corte dei Musco presenta “E ho detto tutto…”, commedia brillante in tre tempi scritta e diretta da William Fiorentino. Alle 21 in Piazza Libertini concerto di Enzo Petrachi & Folkorchestra, e a Porta Rudiae: Cabaret in festa, con Ciciri e Tria tra gli ospiti. Alle 21.30 a Porta San Biagio Swing City Night a cura di Salento Swing People.

Lunedì 26 agosto gran finale: si parte la mattina presto, alle 7.15, con la partenza da Porta San Biagio della camminata di Sant'Oronzo, a cura delle associazioni sportive Life Walking e Gpdm Lecce; nel frattempo a Frigole (Le) tradizionale fiera del bestiame. Il Gran Concerto Bandistico Città di Castellana Grotte (Ba) farà il consueto giro del centro e si esibirà in Piazza Sant'Oronzo, diretta dal Maestro Grazia Donateo. Alle 18 sfilata in centro del gruppo Sbandieratori e Musici “Rione San Basilio” di Oria (Br).

Ricco il programma anche dell'ultima sera: alle 21 in Villa comunale la compagnia teatrale Lu curtigghiu presenta “Ci penso io” di William Fiorentino, a Porta Rudiae Cabaret In Festa con gli Scemifreddi, a Porta San Biagio dj set Vinyl Gianpy & Tobia Lamare a cura di Lobello Records. Alle 21.30 grande chiusura con il concerto di Edoardo Bennato, in piazza Libertini, aspettando le 00.30 con lo spettacolo pirotecnico da Contrada Masseria Grande. Ogni sera nel piazzale dello stadio allestito il consueto Luna Park.

PIANO TRAFFICO

Ecco tutte le informazioni, a partire dalle aree di sosta. Anche quest’anno saranno a disposizione dei leccesi e dei visitatori otto aree di sosta gratuita nei tre giorni della festa: Via Adua (70 posti auto), Cimitero/Via San Nicola (100), Via Petraglione

(110), Principe Umberto (70), Via Miglietta (170), Foro Boario (360), Settelacquare (400), Via Bari (350). Circa 1700 posti auto gratuiti a pochi minuti di cammino dal centro città.



Dalle aree di sosta comunali di Foro Boario e Settelacquare saranno disponibili navette gratuite. La linea verde collegherà il Foro Boario con il centro città (via XXV Luglio) con una frequenza di passaggio dei mezzi di 10 minuti. La linea blu il parcheggio di Settelacquare con il centro città e il Luna Park con una frequenza di 15 minuti.

Le persone con disabilità avranno a disposizione due aree a parcheggio riservate: lungo Viale De Pietro (che diventerà a senso unico da Piazza del Bastione a Via Garibaldi) e lungo Viale Otranto (da via Don Minzoni fino a Via San Lazzaro). Sarà sufficiente esibire il pass CUDE.

Le strade interessate dalla tradizionale Fiera di Sant’Oronzo (via XXV luglio, Via Fazzi, Viale Marconi, Viale Lo Re, corsia interna dei viali Cavallotti, Garibaldi e San Francesco d’Assisi, Via Costa, Via Maremonti, saranno interdette alla circolazione veicolare dalle 21 del 23 agosto fino alle ore 7 del 27 agosto. Sono esclusi dal divieto di transito in via G. Garibaldi, dall'incrocio con viale M. De Pietro, dalle 7 alle 16 i veicoli muniti di permesso di transito per p.zza B. De Sanctis, con obbligo di uscita secondo il seguente percorso: via A. Costa, in direzione via XXV Luglio, attraversamento di via XXV Luglio, via G. Matteotti, piazza S. Castromediano, via F. Rubichi, e via L. Prato. Sono altresì esclusi, dalle ore 21.00 del 23 alle ore 7,00 del 27 Agosto 2019, con ingresso dal solo varco di via Cino, i veicoli dei clienti degli alberghi Suite Hotel Santa Chiara, Risorgimento e Patria e dei B&B, al solo fine di raggiungere, attraverso la via C. Russi, G.A. Ferrari, A. Grandi, L. Maremonti e piazzetta V. Emanuele, rispettivamente la via A. Imperatore e le piazzette G. Castromediano e G. Riccardi, per il solo carico e scarico dei bagagli.

Nei giorni 24, 25 e 26 agosto, dalle ore 18,30 alle ore 01,00 del giorno successivo saranno interdette al transito Viale Otranto (da via Don Minzoni a via F. Cavallotti), via Leuca (da via del Delfino a viale Otranto), via Cavour (da viale G. Marconi a via L. De Simone), via L. De Simone (da via Cavour al viale F. Lo Rè), via G. Brunetti (da via Cavour a l viale F. Lo Rè), Piazza T. Schipa (tratto compreso tra via San Lazzaro e via F. Cavallotti), via 47° Regg. Fanteria (tratto compreso tra Piazza Mazzini e via Felice Cavallotti), viale F. Cavallotti (corsia esterna), via C. Battisti (nel tratto compreso tra via N. Sauro e via S. Francesco d’Assisi); Via L. Romano, Via F. Filzi, Via 140° R. Fanteria, Via Bacile, Via Toselli, Via 95° R. Fanteria (tratto compreso tra via Cavallotti e via L. Romano); via O. Quarta (nel tratto compreso tra via Duca degli Abruzzi e via C. Russi); Arco Di Trionfo, da via Adua a via G. Palmieri.

Sospensione delle corsie preferenziali esistenti lungo i viali U. Foscolo, G. Leopardi, Japigia, G. Rossini, V. Alfieri, Marche, e Otranto (limitatamente al tratto compreso tra P.zza N. Argento e viale Don Minzoni) al fine di consentire il parcheggio a tutti i veicoli, ad esclusione dei tratti dove insistono le rientranze adibite già a parcheggio a tempo 20 minuti.

Dalle ore 18.00 del 23 alle ore 07.00 del 27 agosto 2019, sarà consentito ai residenti possessori di permesso di sosta della SGM per le zone 1 - 9 e 14 di parcheggiare nelle aree limitrofe a quelle interessate dall’occupazione della fiera.