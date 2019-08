Lecce, emergenza Xylella, Lezzi: «Spiegherò agli agricoltori il decreto da 300 mln»

BARI - La ministra per il Sud, Barbara Lezzi, annuncia che esporrà venerdì a Lecce «lo scheletro del decreto attuativo dei 300 milioni per il contrasto della Xylella che ho stanziato per il 2020 e 2021, predisposto insieme al sottosegretario all’Agricoltura Alessandra Pesce. Il primo obiettivo è dare una risposta concreta agli operatori del comparto olivicolo, sia piccoli che grandi produttori costretti a eradicare gli ulivi per poi reimpiantare alberi, anche di diversa natura, attraverso quelle risorse che ho già destinato».

Lo sottolinea in una nota, precisando che l’incontro della prossima settima è «con gli agricoltori per continuare nel percorso di informazione confronto sulla Xylella, che ho già avviato nei mesi scorsi. Venerdì a Lecce saranno chiamati a partecipare anche le amministrazioni locali, a partire da Regione e Provincia».

«Sul fronte del reimpianto infatti, so che si registrano ancora delle difficoltà - prosegue - legate a un vulnus nel Decreto emergenze agricoltura. Si tratta di un passaggio di grande importanza» e la «soluzione comunque è a portata: il collega ministro Bonisoli mi ha informato - precisa Lezzi - che nelle prossime ore invierà al presidente della Regione Michele Emiliano una lettera nella quale gli chiede di mettersi a disposizione per modificare il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, nella parte che attiene alle competenze delle soprintendenze, in modo da semplificare le procedure per il reimpianto di alberi».

«Sul contrasto alla Xylella - aggiunge la ministra per il Sud - stiamo facendo un lavoro importante: dopo i 30 milioni per interventi che ho finanziato per il 2019, e che hanno cominciato ad essere erogati, per il 2020 e 2021 è in arrivo una somma importante come non era mai stata stanziata dai precedenti governi. Anche sulle criticità tecnico-burocratiche, vogliamo risolvere e chiudere in fretta. Questi territori hanno subito già un abbandono prolungato che ha determinato un ulteriore peggioramento di una situazione già drammatica, altro tempo da perdere non ne abbiamo».

SECONDO MONITORAGGIO IL 5 AGOSTO - Di nuovo in campo da lunedì 5 agosto le 88 squadre per passare al setaccio il territorio pugliese nell’ambito della lotta alla Xylella fastidiosa. Sono state attribuite dall’Osservatorio Fitosanitario Regionale le funzioni, provvisorie, di Agente fitosanitario a 176 professionisti, individuati dall’agenzia regionale Arif. Un atto necessario per procedere con il secondo monitoraggio anti-Xylella del 2019.

Si comincia con i territori dei Comuni ricadenti nella Piana degli Ulivi Monumentali e quindi da Monopoli, Fasano e Ostuni. Oggi si sono concluse nella sede centrale dell’Arif le operazioni di consegna delle attrezzature necessarie per monitorare e procedere ai campionamenti: nuovi svettatoi, nuove cesoie e nuove buste numerate dove porre i campioni prelevati.