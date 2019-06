Suoni e Sapori del Salento: a Otranto premi e degustazioni

Dal 21 al 23 giugno 2019 il lungomare di Otranto ospiterà “Suoni e sapori del Salento e di Puglia”, un evento enogastronomico, giunto alla quarta edizione, inserito nel progetto “Luce d’Oriente”, che sarà una vera e propria esperienza sensoriale. La vista sarà allietata da uno dei luoghi più suggestivi del Salento. La meraviglia del paesaggio sarà accompagnata dalle melodie della musica dal vivo che sazierà l'udito. Mentre il tatto sarà il protagonista del laboratorio di cucina che permetterà di riscoprire l’antica passione del “metter le mani in pasta”. L'olfatto non verrà rallegrato solo dal profumo della brezza marina, ma anche da quello dei vini, espressione tipica del territorio, il cui sapore invece, appagherà il gusto.

Verranno degustati infatti, 40 tra i vini più rappresentativi della produzione vitivinicola pugliese, 20 DOP e 20 vini da agricoltura biologica; sommelier professionisti racconteranno le storie di importanti cantine di Puglia alla scoperta dei numerosi vitigni autoctoni come il negroamaro, primitivo, susumaniello, nero di troia, bombino nero, malvasia, fiano, minutolo, bianco di Alessano e tanti altri. Un’occasione per conoscere più a fondo il forte legame tra il territorio ed il meraviglioso mondo del vino.

Oltre alla degustazione dei vini, avrà luogo anche quella delle birre tra cui quelle di “Erland beer”, birre a bassa fermentazione, in stile tedesco, dai profumi salentini e le birre ad alta fermentazione di “Beerbante Salentina” rifermentate in bottiglia per una gasatura naturale e dal profumo intenso. Ampia sarà inoltre la degustazione di prodotti locali, salati come i taralli prodotti da “Daniè il forno delle Puglie”, che spaziano tra i sapori più vari, dal piccante del peperoncino al fresco del finocchio. Ottimi da abbinare alla selezione di salumi della nuova generazione di “Baccaro Salumi” che mantiene però intatte le antiche ricette di famiglia. Avranno spazio anche i sapori dolci come quello del biscotto cegliese ( un biscotto di mandorle dal cuore di marmellata di ciliegie) , prodotto da “zio Pasquale”.

Si partirà il 21 giugno, venerdì, con il conferimento del Premio Ambasciatore del Salento e della Puglia nel mondo a Benedetto Cavalieri. Verrà proiettato il cortometraggio "100° Anniversario del pastificio Benedetto Cavalieri", e ci sarà poi lo showcooking con Domenico Simone, chef del ristorante Conte Cavour di Veglie. Sabato 22 giugno sarà il turno del laboratorio Dall'orto alla tavola, a cura dell'associazione Salento Faber, e poi stornelli itineranti con i Kardiamundi. Fine dei lavori domenica 23 giugno con la presentazione delle Cantine Claudio Quarta Vignaiolo: Claudio Quarta sarà protagonista di un dibattito sul valore trainante dell'enoturismo per lo sviluppo economico pugliese, gli verrà poi conferito il premio Ambasciatore del Salento e della Puglia nel Mondo. Il tutto si concluderà con il concerto di Alma de Tangos.