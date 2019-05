Alliste, danneggia con un'ascia 4 auto in sosta: disarmato e arrestato

La scorsa notte i Carabinieri hanno arrestato nella località marina “Capilungo” di Alliste, il 42enne Claudio Serio dle posto, per danneggiamento aggravato e minaccia aggravata. I militari, poco dopo mezzanotte, sono intervenuti in via Pilella ove l’uomo, poco prima, per futili motivi, aveva danneggiato con un ascia il lunotto posteriore di 4 autovetture parcheggiate nei pressi della propria abitazione.

Nella circostanza dopo aver minacciato, ascia in pugno, un 40enne cliente di una vicina pizzeria, è stato disarmato e bloccato dal titolare dell’esercizio commerciale sino all'arrivo dei militari. L’arma è stata sottoposta a sequestro e l’arrestato rinchiuso nel carcere di Lecce a disposizione della magistratura.