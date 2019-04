Amministrative a Lecce, sei i candidati sindaci in gara

LECCE - Torna di nuovo alle urne la città di Lecce, con le nuove elezioni amministrative che si sono rese necessarie dopo le dimissioni del sindaco Carlo Salvemini e di 17 dei 32 consiglieri comunali eletti.

Insieme alle elezioni europee a Lecce quindi si voterà anche per eleggere il prossimo sindaco: con Salvemini scendono in campo altri 5 candidati

I CANDIDATI - Carlo Salvemini ha annunciato la sua nuova candidatura con una coalizione civica che comprenderà, oltre a Puglia Popolare, anche Alessandro Delle Noci, suo vice sindaco che si era apparentato con lui prima del ballottaggio (al primo turno aveva preso il 17% alla guida di una coalizione centrista).

Così come è avvenuto nel 2017, anche a maggio il Partito Democratico andrà ad appoggiare la corsa di Carlo Salvemini, che sarà sostenuto anche dall’UdC e diverse altre liste civiche.

La sinistra invece ha deciso di non appoggiare la ricandidatura di Salvemini e di andare da sola, con la lista Lecce Bene in Comune che ha scelto come candidato il magistrato in pensione Mario Fiorella. Da capire ora cosa farà Rifondazione che potrebbe andare anche da sola.

Luca Russo, candidato civico che ha ottenuto l’appoggio di Movimento in Libertà, Salento Europa, Movimento Forconi, Siamo Lecce e Partito dei Valori Cristiani.

Per quanto riguarda il centrodestra, il 17 marzo si sono svolte le primarie per indicare il candidato sindaco: ad avere la meglio è stato Saverio Congedo (Fratelli d’Italia), che ha superato Mario Spagnolo (Lega) e Gaetano Messuti (Forza Italia). Della coalizione dovrebbe far parte anche CasaPound oltre ad alcune liste civiche.

Dopo essere stata tra i candidati papabili del centrodestra, correrà per conto suo Adriana Poli Bortone che potrà contare sul sostegno di sei liste: Giovane Lecce, Movimento Popolare Leccese, Azzurro Popolare, Movimento sociale Fiamma Tricolore, Movimento Regione Salento e la Lista Poli Bortone.

Il Movimento 5 Stelle invece ha scelto per questa corsa verso Palazzo Carafa il chirurgo dell’ospedale Fazzi, Arturo Baglivo.