Barbara Lezzi a Lecce: «25 aprile, proteggiamo giovani da bullismo storico»

«Gli adulti devono protegge i giovani dal bullismo storico». È l’invito rivolto dal ministro per il Sud, Barbara Lezzi, a Lecce dove è intervenuta alla cerimonia in piazza dei Partigiani in occasione della cerimonia per il 25 aprile. «Dobbiamo tutti - ha detto - sentirci grati del sacrificio fatto da tanti italiani morti, che sono ansiosa di ascoltare qui oggi. Quello che ascoltiamo in giro, ancora oggi, è bullismo storico, una inaccettabile provocazione. Alla cerimonia erano presenti anche gli studenti dei licei scientifici 'Da Vinci' di Maglie e 'Banzi-Bazoli' di Lecce e dell’Istituto comprensivo di Surbo.