San Cesario, sigilli a Mercatone Uno a vigilia dello sciopero

Brutta sorpresa per i 42 lavoratori del centro commerciale Mercatone Uno di San Cesario che questa mattina hanno trovato i sigilli al punto vendita. L’ufficiale giudiziario, infatti, ha posto sotto sequestro l’immobile a seguito dello sfratto esecutivo presentato dalla proprietà dell’immobile.

Un fulmine a ciel sereno, alla vigilia dello sciopero con sit-in di protesta proclamato per domani all’ingresso della Prefettura. A rischio i 123 lavoratori e lavoratrici dei punti vendita di Surano, Matino e San Cesario. Lo sciopero ha carattere nazionale. Giovedì prossimo infatti, è in programma alle 14 un incontro al Ministero dello Sviluppo economico, con le strutture nazionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, per una soluzione che salvaguardi salari e posti di lavoro.

Shernon Holding, proprietaria dell’azienda, dal canto suo conferma invece che «parteciperà all’incontro di domani, 18 aprile, previsto presso il MISE».

Ieri la stessa azienda ha comunicato ai lavoratori, con lettera, la richiesta di concordato preventivo in continuità aziendale al Tribunale di Milano. E ora ritiene che l’esecuzione forzata di oggi sia «in violazione con l’art. 168 L.F. che vieta - scrive in una nota - di iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari nei confronti della parte che abbia depositato domanda di concordato» preventivo, depositata «in data 11 aprile», precisa. Così l’azienda annuncia che farà «opposizione all’esecuzione, chiedendo al Tribunale che gli atti odierni siano dichiarati nulli e Shernon reimmessa nel possesso dell’immobile». «Siamo confidenti che il Tribunale accoglierà la nostra opposizione in tempi brevi, consentendo così la corretta prosecuzione dell’attività aziendale e dalla procedura di concordato - dichiara Valdero Rigoni, CEO della Shernon Holding - E siamo solidali con i 42 dipendenti del punto vendita».