Rock e beat ispirato ai Beatles: esce Now & Then, nuovo video dei salentini The Orange Grapefruit

"Now & Then": è questo il titolo del nuovo videoclip autoprodotto dalla band salentina The Orange Grapefruit e che sarà presentato martedì 13 novembre 2018 ale Officine Culturali Ergot, a Lecce (piazzetta Falconieri, con inizio alle ore 21.30), nell’ambito di una serata all'insegna del Rock Psichedelico, Pop, Beat e Folk Rock.

Con l'occasione, gli Orange Grapefruit presenteranno quindi il videoclip di "Now & Then", il secondo singolo estratto dall'omonimo album, realizzato dall'eccentrico regista spagnolo Álvaro Ortega, famosissimo sul web per la sua divertentissima serie "The Beatoons", dedicata ai quattro baronetti di Liverpool, e per molti altri importanti video. Subito dopo la presentazione e la proiezione del video, gli Orange si esibiranno in un mini live set, nel quale eseguiranno tutte le tracce dell'album "Now & Then".

Il sound degli Orange Grapefruit si propone di fondere atmosfere ispirate al rock psichedelico, al beat e al folk rock di metà anni sessanta, con strumenti vintage ed amplificatori valvolari, uniti a una minuziosa cura per i dettagli e per le armonie vocali, sempre con l'obiettivo di mantenere intatta una propria identità ed originalità. Il primo lavoro in studio 'Now and Then', interamente autoprodotto e contenente otto tracce originali, viene molto apprezzato dalla nota artista psichedelica Marijke Koger, che accetta di realizzarne la copertina dai colori acidi e sgargianti."

Line-up: Francesco De Totaro (voce e chitarra), Mario Manfreda (chitarre e voce), Gabriele Caniglia (basso e voce), Andrea Giannone (batteria), Giuseppe Chiriatti (tastiera).