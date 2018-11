Lecce, rissa tra migranti davanti la stazione: volano bottiglie

LECCE - Una zuffa che avrebbe coinvolto alcuni migranti si è verificata nel pomeriggio sul piazzale antistante la stazione ferroviaria di Lecce, gremita di viaggiatori. Al momento non si conoscono i motivi della rissa, ma pare che siano state lanciate alcune bottiglie. Sul posto sono intervenuti polizia, carabinieri e vigili urbani.

«Il piano sicurezza, evidentemente, ha fallito: la nostra città, ed in particolare la zona Rudiae-Stazione, è un set di scene da Far West, davanti a famiglie e turisti. La città - sostiene Forza Italia Lecce - dove potevamo passeggiare a qualunque ora del giorno e della notte è ormai un lontano ricordo, mentre ora l’unico ricordo che siamo in grado di lasciare ai visitatori è quello di una città pericolosa e fuori controllo. Rimandare provvedimenti drastici non è più ammissibile: bisogna agire subito, individuare dove vivono queste persone, segnalare gli irregolari, e procedere alla corretta espulsione».