Dalle idee Innovative al mercato: ecco il fondo TecnoNIDI

Solo nel 2020 sono state finanziate 182 nuove start-up innovative che progettano soluzioni in diversi ambiti su 535 totali dall’attivazione della misura regionale nel settembre 2017. Strumento che oltre a spingere i giovani del territorio a fare impresa, si è rivelato attrattivo anche per le imprese di altre regioni italiane e di Paesi esteri.

Grazie al fondo TECNONIDI, attivato nel settembre 2017, la Regione Puglia continua a sostenere le imprese di piccole dimensioni che intendono investire in ambito tecnologico. Ad oggi ancora operativo con risorse disponibili.

Il Bando è rivolto a imprese di nuova costituzione oppure operative da massimo cinque anni che, nel territorio della Regione Puglia, intendono avviare o sviluppare piani di investimento ad alto contenuto tecnologico in una delle aree di innovazione (Manifattura sostenibile, Salute dell'uomo, Comunità digitali, creative e inclusive) o "tecnologie chiave" abilitanti individuate dalla Regione Puglia nel documento Smart Specialization Strategy. S3 - Smart Specialisation Strategy - Agenzia per la coesione territoriale (agenziacoesione.gov.it)

I progetti innovativi possono comprendere spese per investimenti entro il limite di euro 250.000,00 (macchinari, attrezzature, opere edili, software, ecc) e costi di funzionamento (costo per il personale dipendente, servizi di consulenza in materia di innovazione, spese di gestione varie, ecc ) entro il limite di euro 100.000,00.

Un aspetto di sicuro interesse è rappresentato dalle diverse tipologie di agevolazioni: un’agevolazione in conto impianti, non superiore ad € 200.000,00, pari all’80% delle spese per investimenti ammissibili (costituita da un contributo a fondo perduto pari al 40% del totale degli investimenti ammissibili e Un finanziamento agevolato pari al 40% degli totale degli investimenti ammissibili); un’agevolazione in conto esercizio, non superiore all’importo di € 80.000,00, pari all’80% dei costi di funzionamento ammissibili.

Per tutti i progetti proposti ad agevolazione verrà acquisito il giudizio di esperti indipendenti, di elevate competenze tecnico-scientifiche individuati negli albi tenuti da ministero dello Sviluppo Economico e Arti, finalizzato a valutare la possibilità per l’impresa proponente di sviluppare in futuro prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte nel settore interessato.

Le domande di partecipazione possono essere presentate, fino ad esaurimento fondi, solo online sul sito Sistema Puglia, cliccando su Compila la tua domanda.

Sistema Puglia - Il portale per lo sviluppo e la promozione del territorio e delle imprese

Avviso per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo Tecnonidi

ALLEGATO A - Le Key Enabling Technologies censite in Puglia

ALLEGATO B - Illustrazione del contenuto innovativo del progetto

ALLEGATO C - 1. Schema di domanda preliminare

Allegato C - 2. Allegato alla domanda preliminare