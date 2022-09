Margherita di Savoia, maltempo distrugge carro ponte delle saline. Tromba d'aria travolge bancarelle della festa. Sul Gargano allerta arancione per il vento

La pioggia e il forte vento che da questa mattina si sono abbattuti nella zona ofantina della provincia di Barletta - Andria - Trani, hanno causato diversi danni, soprattutto nel centro termale di Margherita di Savoia.

Nell’impianto produttivo delle saline è stata distrutta una struttura metallica, un carro ponte utilizzato nel del sito per scaricare il sale che viene trasferito attraverso i nastri trasportatori sui carrelli e poi raccolto in montagnole. Travolta da pioggia e vento, la struttura si è accasciata su uno dei cumuli di sale. Non ci sono stati feriti.

Ulteriori danni si sono registrati in città: le strade si sono allagate e gli ambulanti presenti per la festa patronale della Addolorata hanno dovuto smontare le bancarelle.

La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta arancione per forti venti di burrasca a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani in Puglia nella zona garganica. Sul resto della regione l'allerta è gialla.

Secondo il bollettino regionale, sono previsti venti di burrasca nord-orientali sulla Puglia garganica, con rinforzi di burrasca forte, momentaneamente fino a tempesta, sulle relative zone litoranee; forti sud-occidentali sul resto del territorio, tendenti a ruotare da nord-ovest con contestuali rinforzi di burrasca, momentaneamente fino a burrasca forte o tempesta sul settore garganico. Le zone più colpite dal vento saranno il Gargano e Tremiti e la zona del Basso Fortore.

Una tragedia che neppure si sarebbe mai immaginata: nessuna allerta e nessuna segnalazione di pericolo. Eppure la tromba d’aria si è abbattuta impetuosa sulla città di Margherita di Savoia portando dietro di sé distruzione e disperazione. La disperazione degli ambulanti impegnati nella Festa dell’Addolorata che avrebbe dovuto terminare domenica. Verso le 8 e trenta di venerdì 16 settembre la violenta tromba d’aria ha distrutto cartelloni pubblicitari, segnaletica stradale e persino le bancarelle degli Ambulanti fieristi.

Sul posto, chiamato dagli Ambulanti disperati, è giunto il Presidente CasAmbulanti Savino Montaruli che ha dichiarato: “il forte vento e la fortissima e copiosa pioggia hanno causato danni per decine e decine di migliaia di euro. Prodotti e manufatti ormai inutilizzabili perché inzuppati di pioggia e le attrezzature di vendita, ombrelloni, coperture, tende e finanche un parabrezza letteralmente asportato dal vento, completamente distrutti. Immagini catastrofiche quelle presentatesi ai mie occhi increduli. Come dichiarato dia tanti nostri associati impegnati nelle attività fieristiche a Margherita di Savoia, nessuna allerta pare sia mai stata emanata quindi il terrore è arrivato all’improvviso. Quanto accaduto oggi avalla sempre di più la nostra richiesta di riconoscimento di “Categoria Disagiata” ma nessuno ancora considera questa condizione che, anche a causa delle repentine variazioni di condizioni atmosferiche, va sempre più estremizzandosi, con conseguenze drammatiche. Fino a questo momento non è pervenuta nessuna attestazione di solidarietà né dalla politica né dalle Istituzioni e questa è un’aggravante imperdonabile” – ha concluso il leader sindacale pugliese il cui video in diretta è diventato immediatamente virale con migliaia di visualizzazioni in pochi minuti.

DISAGI SUL GARGANO: TRAFFICO IN TILT

Difficile la circolazione stradale lungo la sp. 130 Lucera-Alberona, a tratti rallentata dal fango.Per alcune ore è stata interdetta alla circolazione anche la strada comunale della montagna per Alberona per un cavo dell'alta tensione tranciato probabilmente da un fulmine, e per un albero caduto.

Fango e detriti anche tra Alberona e Volturino. La situazione più difficile, secondo le testimonianze di automobilisti, si registra tra Castelluccio Valmaggiore e Biccari.