Incidenti sul lavoro, tragedia in provincia di Cuneo: morti due operai

Incidenti sul lavoro: cade da impalcatura, morto operaio in provincia di Cuneo

CUNEO - Un operaio sessantenne è morto cadendo dall'impalcatura di un cantiere di una casa in ristrutturazione in frazione Sant'Anna a Roascio, piccolo paese con meno di 100 abitanti nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Fatale per il muratore un volo nel vuoto da almeno sei metri di altezza. L'uomo è morto sul colpo e secondo una prima ricostruzione era solo nel cantiere. L'allarme per l'incidente sul lavoro è stato dato verso le 17. Sono intervenuti i carabinieri di Ceva e i vigili del fuoco di Mondovì e Ceva, oltre allo Spresal dell’Asl Cn1. In Piemonte è la seconda vittima sul lavoro in una settimana.

Incidenti sul lavoro: schiacciato da macchinario. Seconda vittima in poche ore nel Cuneese

CUNEO - E' morto l'operaio 50enne rimasto schiacciato in una macchina insacchettatrice in una cava di Villanova Mondovì (Cuneo). A dare l'allarme sono stati i colleghi e l'uomo è morto poco dopo per le gravi ferite riportate; vano l'intervento anche dell'elisoccorso. L'incidente è avvenuto nella sede di una multinazionale che si occupa di prodotti per l'edilizia a 30 chilometri da Roascio, paese dell'Alta Langa dove poco prima è stato trovato morto un muratore di 59 anni, Domenico Manuello, origini torinesi e residente a Ceva, dipendente di una ditta edile. Il muratore è caduto da un impalcatura mentre era solo in cantiere.

Incidenti sul lavoro, Calderoli: usare Pnrr per più sicurezza

ROMA - «Oggi nel territorio di Cuneo - territorio che mi ha adottato, ormai la mia seconda casa - un lavoratore è morto dopo una caduta da un’impalcatura e un altro è stato gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un macchinario. Cordoglio alla famiglia della vittima e una preghiera per il ferito ma cordoglio e preghiere non salvano le vite: servono più controlli, più prevenzione, più misure adeguate, più formazione, più risorse da investire sulla sicurezza sul lavoro. In Italia nel 2021 hanno perso la vita sul lavoro due persone al giorno. Non possiamo accettarlo, non dobbiamo accettarlo. Si trovino le soluzioni più adeguate in termini di prevenzione, formazione sulla sicurezza e e controlli da effettuare, si facciano tavoli con imprese, categorie produttive e sindacati. Utilizziamo una quota significativa del Pnnr per incentivare con risorse concrete la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, aumentando i dispositivi di protezione, rinnovando i macchinari, incrementando i corsi di formazione». Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.

Incidenti sul lavoro, grave un 45enne caduto da un ponteggio

ROMA - Grave incidente sul lavoro nella mattina di ieri in zona Tenuta Santa Colomba a Roma. È precipitato nel vuoto da un ponteggio alto oltre due metri un operaio di 45anni. L’uomo, dipendente di una ditta di impiantistica elettrica, stava svolgendo dei lavori in via Ferdinando Lori. Sul posto sono intervenuti agenti del commissariato Fidene intorno alle 09:20 oltre al personale del 118. Il 45enne è stato ricoverato con una prognosi di 40 giorni all’ospedale Sant'Andrea di Roma a causa delle gravi fratture alle vertebre riportate. Rimangono ignote al momento le cause dell’incidente.

Incidenti lavoro: travolto da terre di scavo, grave operaio

ANGHIARI (AREZZO) - Un operaio di 56 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essere stato travolto dalle terre di scavo in un cantiere lungo la strada provinciale 47 ad Anghiari, in provincia di Arezzo. Da ricostruire la dinamica di quanto accaduto: non escluso anche che il terreno possa aver ceduto a causa della pioggia. Il 56enne è rimasto sepolto sotto un grosso quantitativo di terra: subito soccorso, dopo essere stato liberato e stabilizzato è stato trasferito con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale fiorentino di Careggi. L'infortunio è accaduto alle 10.20, mentre erano in corso lavori di sistemazione e scavi di movimento terra. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. In corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.